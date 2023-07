El Temps a Catalunya (06/07/2023) | RTVE Catalunya

Tarda canviant i insegura per l’arribada de xàfecs i tempestes a les comarques de la meitat oest, sobretot al Pirineu i Prepirineu Occidental, a Ponent i a l’Ebre... i a la resta no se'n descarten. Podran deixar 20 litres en poca estona, pedra i calamarsa i fortes ventades. Tot i la xafogor, avui la calor es manté frenada amb màximes de 24 a 29 ºC, Per tant, valors que són entre 1 i 7º inferiors als habituals. Demà el divendres començarà amb sol. A la tarda el cel quedarà entre variable i enterbolit arreu. I al Pirineu, Prepirineu i a Ponent arribaran nuvolades, ruixats i alguna tempesta localment intensa. La matinada serà més frequeta a la meitat oest i tropical a la costa I de dia, les tempertaures començaran a pujar, per tant, la calor es farà més intensa, però encara suportable, amb màximes que s’enfilaran fins als 28 a 32 ºC.