El Temps a Catalunya (06/06/2023) | RTVE Catalunya

Aquest dimecres, l’aproximació d'un sistema frontal ens portarà molta nuvolositat i precipitacions en algunes comarques. Una borrasca que també ens envia vent del sud acompanyat d’aire càlid. Això vol dir que els pròxims dies, les temperatures pujaran i arribarem al cap de setmana amb un ambient 100 per cent estiuenc, de dia i també de nit, amb temperatures mínimes que superaran els 15º a l'inteiror i rondaran al voltant o per sobre dels 20º a la costa. Per tant, aneu traient els cobrellits perquè arriben Nits Tropicals.

De moment, aquesta tarda: les nuvolades, els ruixats i les tempestes s’estendran pel Pirineu, Prepirineu, comarques del NE i la Catalunya Central... de forma més aïllada arribaran a Ponent i al Prelitoral. Localment poden ser intenses i anar acompanyades de pedra, calamarsa i deixar més de 20 litres en poca estona. Les temperatures pugen una mica al litoral i prelitoral... i en general ronden entre 25-30º, les més altes a Ponent i Ebre.

Demà, els núvols alts i mitjans augmentaran de sud a nord, i el cel quedarà entre enterbolit i molt ennuvolat arreu. A l’Ebre i a Ponent poden escapar-se alguns plugims... però els ruixats de tarda es concentraran al Pirineu i Prepirineu. La nit tornarà a ser molt suau a tot arreu, sobretot a la costa. De dia, la presencia de núvols frenarà els termòmetres... tot i això es mantindran entre uns càlids 24-29º.