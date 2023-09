El Temps a Catalunya (05/09/2023) | RTVE Catalunya

Una intrusió de polsim associada a la posició sobre l’Atlàntic de la baixa que ens va afectar el cap de setmana. El seu moviment s’encarrega d’injectar-nos pols sahariana i aire càlid en capes mitjanes. Ara bé en superfície es manté el vent humit de llevant. Això ha fet que la passada nit hagi estat menys càlida, però encara tropical a la costa, al prelitoral i a punts de Ponent on no s’ha baixat dels 20 a 23 ºC. Ara bé, fixeu-vos com les pròximes matinades seran de més bon dormir amb mínimes que baixaran dels 20 ºC al litoral i fins als 12 a 17 ºC a l’interior i al Pirineu. I tot plegat amb molta calma, ja que fixeu-vos com ens trobem en una configuració de bloqueig en Omega amb borrasques i forts aiguats sobre a l’Atlàntic i sobretot a Grècia i al mig, on som nosaltres, altes pressions, estabilitat, petites concentracions de pols sahariana i aire càlid. Per tant, al llarg d’aquesta setmana, les temperatures variaran ben poc i continuaran movent-se entre uns càlids 28 a 34 ºC i amb xafogor a la costa. Per tant, tot i ser al setembre, calor estiuenca els pròxims dies amb valors entre 2 i 7 º superiors a la mitjana climàtica.