El Temps a Catalunya (05/06/2023) | RTVE Catalunya

Matí de dilluns amb boira als llocs on ahir va tornar a ploure. Matí de sol i càlid a la resta...i des de migdia, creixement de nuvolades a moltes comarques. La tarda tornarà a ser mogudeta. Continuem amb l’anticicló al nord d’Europa, amb aire fred en altura i amb borrasques en superfície... una situació que afavoreix la convectivitat. Ara bé, aquesta setmana la situació vindrà condicionada per la borrasca Òscar, una borrasca Atlàntica que, amb el seu gir antihorari, impulsarà l’allunyament de l’aire fred en altura... afavorint una disminució de la inestabilitat, a mitjans de setmana. Una borrasca que també impulsarà l’arribada d’aire més càlid ... i això implicarà una pujada notable de les temperatures, sobretot a final de setmana. Per tant, pel que fa a precipitacions: entre demà i dijous la dinàmica de tempestes de tarda arreu del territori minvarà, però entre divendres i cap de setmana augmentarà. Les temperatures: aniran pujant i ens plantarem al cap de setmana amb valors que en general rondaran els 25-30º. A Ponent i a la Vall de l'Ebre poden arribar als 35º.