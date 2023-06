El Temps a Catalunya (05/06/2023) | RTVE Catalunya

El dilluns comença amb sol, bancs de boira i un ambient relativament poc fresc, tret del Pirineu on baixem fins els 5/10 ºC. A l'interior valors de 13/17 ºC i a la costa entre els 16 i 19 ºC. A punts de la meitat oest han pujat respecte ahir. La setmana comença amb calma a l’espera de noves tempestes a partir del migdia. En Sergi Loras ens parla de la Borrasca Oscar i de com condicionarà el temps dels pròxims dies a Catalunya. L’espectacular lluna plena de juny s’ha vist des de molts indrets del territori. En Sergi Loras comparteix algunes imatges de la també coneguda com a lluna de maduixa.