El Temps a Catalunya (04/10/2023) | RTVE Catalunya

Matí de dimecres escandalosament càlid per l'època amb valors de 18/22 ºC a gran part del territori. Rècord de tempertura mínima més alta a l'octubre a Manresa (19.4 ºC), Porqueres (20.1 ºC) o Barcelona (22.5 ºC) Han pujat 3/8 ºC a causa dels núvols i l'aire càlid. El dimecres comença amb temperatures escandalosament altes arreu! Avui tindrem alguns núvols, ruixats de tarda al Pirineu i més calor que ahir a la costa. I els pròxims dies? Seguim atrapats en el temps. Els pròxims dies continuarem amb una massa d'aire estable i càlida al damunt. S'estendrà per bona part d'Europa deixant valors entre 5 i 10 ºC per sobre la mitjana, també a casa nostra. Les nits tropicals a la costa i els migdies de 30 ºC, servits!