El Temps a Catalunya (04/10/2023) | RTVE Catalunya

La tardor avança però continuem atrapats a l’estiu: les nits són càlides... els migdies calorosos... i no plou. Aquesta matinada escandalosament càlida perquè els termòmetres no han baixat dels 20º a bona part de l’interior, prelitoral i litoral. A diverses poblacions han registrat la temperatura mínima més alta en un mes d’octubre des que hi ha registres. I és que en general han estat entre 3 i més de 5º superiors als que tocaria a principis d’octubre. La combinació entre l’aire càlid que tenim en altura, els núvols alts i mitjans que ens han creuat associats a un front i els núvols baixos que s’han format degut a la humitat elevada... han impedit el refredament nocturn. Ara bé, aquestes nits càlides i tropicals ens acompanyaran el que queda de setmana i més enllà... amb valors entre 4 i 6º superiors a la mitjana climàtica. De dia, avui els termòmetres ronden els 27-33º de forma bastant generalitzada. Temperatures fins a 8º per sobre la mitjana. Canviarà alguna cosa els pròxims dies? No. Fixeu-vos com durant tota la setmana es mantenen aquestes tonalitats groguenques i marronoses que indiquen anomalies positives: temperatures màximes fins a 10º per sobre lo habitual. Una calor que asseca un territori que a moltes comarques tornar a estar molt assedegat. I és que fa més de 10 dies que estem en aquesta monotonia anticiclònica i estancament atmosfèric que obliga a circular les borrasques ben lluny de casa nostra. I així seguirem...