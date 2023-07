El Temps a Catalunya (04/07/2023) | RTVE Catalunya

Tarda insgura i canviant, amb nuvolades, ruixats i tempestes del prelitoral cap a l’interior, tot i que no es descarta que puguin arribar a la costa. De nou podran descarregar amb torrencialitat i deixar 20 litres en poca estona i, fins i tot, calamarsa, pedra i fortes ventades. Amb tant d’enrenou, les temperatures baixen, per tant, màximes de 25 a 30 ºC, localment més altres cap a Ponent i l’Ebre. Demà dimecres durant el matí ja tindrem ruixats i tronades entre el Camp de Tarragona, el prelitoral i la Catalunya Central.. i durant el dia s’estendran pel Pirineu, Prepirineu i comarques interiors del NE. De nou podran ser intenses i anar acompañes de calamarsa o pedra. La matinada serà càlida i tropical a Ponent i a la costa i només fresqueta al Pirineu. I de dia, les màximes encara baixaran més. Al Pirineu quedaran per sota dels 25 ºC i a la resta no passaran dels 30 ºC, només s’assoliran al Pla de Lleida i a la vall de l’Ebre. Aprofiteu aquest ambient poc càlid per l'època, per què en pocs dies tocarà suar i de valent.