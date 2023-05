El Temps a Catalunya (04/05/2023) | RTVE Catalunya

Les altes temperatures no donen treva. La entrada de vent del sud, la persistència d’una massa càlida africana a damunt nostre, l’estabilitat atmosfèrica i la forta insolació d’aquesta època mantenen, unes temperatures entre 2 i 10º per sobre les habituals. Una situació que es mantindrà fins dissabte... però que podria canviar diumenge amb l’arribada d’un solc d’aire fred en altura que, en contrast amb la calor acumulada en superfície, afavorirà una nova tongada de ruixats i tempestes en algunes comarques... alhora que també afavorirà la retirada d’aquest aire tant càlid i per tant les temperatures baixaran