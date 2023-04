El Temps a Catalunya (04/04/2023) | RTVE Catalunya

Aquesta tarda, com a molt algún ruixat i tronada cap al prelitoral central i localment al litoral de Barcelona… A la resta sol i algunes nuvolades. Vent de llevant i xaloc… Temperatures frenades a prop de la costa amb valors de 14/18ºC, més suaus a Ponent on s’assoleixen els 20. Demà será un dia radiant amb sol i només amb alguns bancs de boira matinals a l’interior i nuvolades de tarda en zones de muntanya. La matinada será més freda i de nou glaçarà al Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya Central. En canvi, de dia pujaran al litoral i prelitoral, i tret del Pirineu, en molts casos fregarem o suparem els 20 ºC. Per tant, l’amplitud térmica entre el dia i la nit serà notable sobretot a l’interior.

El tram final de la Setmana Santa serà força tranquil amb sol, alguns núvols i baixes probabilitats de pluja. Les nits i matinades es mantindran fredes, amb mínimes de 5 a 10 ºC, per tant, la rabaqueta que diría la Sònia Papell serà més que necessària. En canvi de dia, tret del Pirineu i de la costa, on es mantindrà l’ambient fresquet, a l’interior, les temperatures pujaran sobretot entre diumenge i dilluns de Pasqua, amb valors que podrien assolir els 25/29 ºC on potsrer ens menjarem la Mona amb caloreta.