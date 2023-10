El Temps a Catalunya (03/10/2023) | RTVE Catalunya

Passen el dies i tret de petites variacions... tot continua igual: sol, boires matinals, nits tropicals, migdies de calor i xafogor... i la pluja lluny de casa nostra. Un temps que descol·loca una mica el calendari. Probablement el que més desubicat està de l’octubre, són les temperatures nocturnes, perquè són altes. Sobretot a la costa, on una nit rere l’altra, es repeteixen els valors Tropicals. Avui mateix, hem tingut mínimes de 2 a 5º superiors a la mitjana, quan lo habitual a principis d’octubre serien valors de 15 a 18º al litoral i prelitoral i al voltant o per sota dels 10º a l’interior, i per suposat al Pirineu. I la cosa no pinta gaire bé... perquè tota la setmana continuarem amb mínimes més altes del que tocaria. Al Pirineu termòmetres per sobre dels 10º, a l’interior entre 15 i 19º i a la costa rondant els 20º. De dia, les màximes continuaran sent més pròpies de l’estiu que de la tardor: els termòmetres rondaran al voltant o per sobre dels 30º arreu. Valors de 3 a 10º superiors a la mitjana. Una anomalia tèrmica que es manté a bona part d’Europa amb temperatures també bastant superiors a les habituals de l’octubre. Tot plegat és conseqüència de les altes pressions. Mantenen l’estabilitat atmosfèrica i una massa d’aire molt càlida a les capes mitjanes de l’atmosfera. Tot i això tenim petites variacions: fronts circulant pel nord peninsular i el nucli de l’anticicló sobre França que afavoreix la entrada de vent de llevant més humit