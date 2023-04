El Temps a Catalunya (03/03/2023) | RTVE Catalunya

Tarda de sol, però amb creixement de nuvolades i alguns ruixats entre el prelitoral nord de Barcelona i sud de Girona. Avui temperatures més baixes entre la Costa Central i Costa Daurada i amb màximes al voltnat o per sota dels 20 ºC en molts indrets i amb fred, però ja sense neu a l’Alt Pirineu. El vent del nord perdrà intensitat, però es mantindrà la mala mar a l’Empordà. Demà continuarà bufant al Pirineu, però a la resta girarà a est/sud-est amb alguna ratxa mdoerada durant el dia. Pel que fa el cel, el dimarrts començarà amb sol a tot arreu, però entre el migdia i la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i sobretot entre la Catalunya Central i el prelitoral de Barcelona i nord de Tarragona on descarregaran ruixats, loclmanent intensos i amb alguna tempesta. La matinada será més freda i demà al matí tindrem glaçades al Pirineu i mínimes inferiors als 5 ºC a l’interior i per sota dels 10 ºC a la costa. I de dia, les màximes recularan al litoral i prelitoral on es quedaran entre els 14 i els 18 ºC, en canvi cap a Ponent s’assoliran els 20 ºC.

Els pòxims dies, la Setmana Santa vindrà marcada per un temps estable i amb força sol fins dijous, amb possibilitat d’alguns ruixats al NE de cara a divendres i potser amb un cel més variable de cara al cap de setmana. Pel que fa a temperatures, poc o molt la massa d’aire fred ens seguirá acompanyant tota la setmana, mantenint-nos al marge de l’aire càlid. Per tant, a les nits baixarem dels 5 a 10 ºC en molts indrets i de bon matí caldrà abrigar-se sobretot al Pirineu on hi seguirá glaçant. I de dia, l’ambient es mantindrà fresc al Pirineu, amb màximes de 16 a 19 ºC a la costa i amb més suavitat a l’interior i a Ponent on els termòmetres s’enfilaran fins els 20 a 25º C.