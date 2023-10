El Temps a Catalunya (02/10/2023) | RTVE Catalunya

Arrenquem la primera setmana d’octubre amb una calor que continua sent més pròpia de l’estiu que de la tardor. De fet, ahir moltes poblacions de Ponent, del Pirineu i de la Catalunya Central van superar el rècord de temperatura màxima assolida en un mes d’octubre: amb valors de 32 a 34º. La temperatura més alta mai registrada a Catalunya a l’octubre, es va registrar a Sant Roma d’Abella, al Pallars Jussà: amb 34,9º. Aquesta setmana les temperatures màximes no seran tant exageradament altes, però continuaran sent valors superiors als que tocaria a principis d’octubre. La persistència de les altes pressions, manté l’estabilitat i l’estancament atmosfèric una setmana mes. Només el pas de petits fronts pel nord peninsular donarà una miqueta de dinamisme a tanta monotonia anticiclònica. Una monotonia que mantindrà reescalfada la massa d’aire que tenim a 1500 metres d’altura amb valors propers als 20º tota la setmana. Tanta tossuderia atmosfèrica implica que la pluja continuarà sense arribar a casa nostra una setmana mes