El Temps a Catalunya (02/06/2023) | RTVE Catalunya

Primer cap de setmana de juny (i tret de l’anterior) cinquè cap de setmana marcat per les nuvolades, els ruixats i les tempestes. De fet aquesta ha estat la tònica gairebé diària del mes de maig. Precipitacions localment intenses i abundants però no pas generals. Per tant, malgrat tenir la sensació de maig plujós... hi ha zones de Ponent, la Vall de l’Ebre, l’Empordà, el Prelitoral i Litoral Central on ha estat molt sec. A la resta , aquestes zones més blavoses, en general s’han acumulat de 50 a més de 100 litres. La inestabilitat d’aquest mes de maig ha estat afavorida pel bloqueig de l’anticicló al nord d’Europa. Una situació que es manté... afavorint aquest cinturó d’aire fred en altura i el rosari de borrasques en superfície. La combinació d’aquests elements, juntament amb les altes temperatures, alimenta la convectivitat. Per tant, cap de setmana amb sol a primeres hores... però amb nuvolades que a partir de mig matí, migdia i tarda deixaran ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, Prelitoral i Ponent. Diumenge poden arribar també a les comarques del nord-est i a punts de la costa. Localment seran molt intenses perquè les altes temperatures diürnes, alimentaran la convectivitat