El Temps a Catalunya (02/05/2023) | RTVE Catalunya

Superades la boira i la fresca matinal, ha quedat un dimarts de sol radiant, alguns núvols alts i unes temperatures disposades a enfilar-se, novament, per sobre les habituals a principis de maig. Per tant, deixem enrere 3 dies de precipitacions intenses que a les comarques del nord, del centre i de la meitat est han acumulat quantitats de 20 a més de 60 litres... mentre que a l’oest i al sud ha plogut poc o res. I pels propers dies les esperances de pluja s’esvaeixen... els fronts que arribaran seran molt esquifits i només porten núvols alts. La inestabilitat queda rellevada per una nova entrada càlida africana que fins divendres, ens portarà un ambient força calorós. Els termòmetres tornaran a enregistrar valors de 2 a 10º superiors a la mitjana climàtica. Sobretot a les comarques interiors i pirinenques, on buscaran amb insistència els 30º. Arran de costa es mantindran per sota dels 25º