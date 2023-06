El Temps a Catalunya (01/06/2023) | RTVE Catalunya

El juny comença amb ruixats! De matinada han estat intensos, sobretot entre la costa central i la serralada de la Marina, on s'han acumulat 10/20 litres. Ara amb forts xàfecs a l'Ebre, on han caigut 23 litres en mitja hora. Poca fresca a l'interior i suavitat a la costa. Dijous, primer de juny i primer dia de l'estiu meteorològic amb un temps rúfol, canviant i insegur amb ruixats i tempestes. Al matí cap a l'oest, fortes a l'Ebre, i a la tarda intenses i extenses a l'interior i Pirineu. Hi ha avisos activats. Precaució! Avui, a banda d'agafar el paraigua, fareu bé de sortir de casa amb jaqueteta i caçadora. Els termòmetres es quedaran entre 1 i 5 graus més baixos al migdia, per tant, amb prou feines passaran dels 20/25 ºC. Valors entre 1 i 6 ºC inferiors als habituals. Arrenca l’estiu meteorològic i des d’ara, cada dijous en Sergi Loras ens portarà l’estat de les platges pel cap de setmana. Consulteu el temps i com us trobareu l’aigua del mar!