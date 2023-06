El Temps a Catalunya (01/06/2023) | RTVE Catalunya

Comença el juny i amb ell comença l’estiu meteorològic. En meteorologia les estacions s’agrupen en períodes de 3 mesos sencers i per tant, l’estiu compren juny-juliol i agost. Com es presenta aquest estiu? Pel que fa a precipitacions, el model europeu preveu que a casa nostra sigui una mica més humit de lo normal a punts del centre, del sud i de la costa. I pel que fa a temperatures... pinten bastos, perquè poden ser entre 1 i 3º superiors a les habituals tant a Catalunya com a la península i també a bona part d’Europa. Un juny que arrenca amb un temps canviant i insegur. Des de la matinada els ruixats i les tempestes localment intenses s’estenen per moltes comarques. I un juny que també s’estrena amb una bona refrescada: temperatures de 20 a 25º... valors fins a 7º inferiors a la mitjana climàtica de principis de juny.