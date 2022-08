Marc Soler (UAE) se ha reinvindicado al ganar en Bilbao la 5ª etapa de la Vuelta a España 2022. El ciclista ha hablado de su irregularidad: "Ayer (martes) no tuve mi mejor día, pero hoy (miércoles) iba muy bien", ha dicho. "Prefiero ser el Marc Soler de ahora: (pese a) tener días malos como ayer, después estos días compensan si puedo atacar, disfrutar y levantar los brazos". "Tras cambiar de equipo, estrenarse con estos colores hace especial ilusión. Y más en una fuga de tanto nivel y en casa", ha añadido el vencedor de la jornada en una entrevista en RTVE, en la que ha explicado cómo se sumó a la escapada contraatacando desde el pelotón. "Yo tenía que estar en la fuga y los otros compañeros tenían que estar con Joao (Almeida, el jefe de filas de UAE. Bajé a por agua y se había ido la fuga. (El director del equipo, Joxean) Matxin me ha dicho que probara en el puerto de tercera, que iba a empalmar. Y luego he gestionado bien las fuerzas".