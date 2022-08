El exdirector ciclista de la ONCE, Manolo Saiz, ha explicado cómo fue su adiós al ciclismo tras la Operación Puerto, ha analizado La Vuelta 2022 y ha recordado cómo ha pasado estos "16 años de silencio" en una entrevista en 'El rodillo' de Teledeporte, en la que asegura que fue vetado por el Tour para volver a dirigir cuando tuvo la oportunidad de tomar las riendas del Tinkoff. Además, ha indicado que "en la ONCE no hubo transfusiones hasta 2003" y que, a partir de entonces, no lo sabe. Apartado del mundo del ciclismo desde la Operación Puerto, Saiz ha dicho que piensa en ciclismo los 365 días del año.