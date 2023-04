El paraíso de las señoras - Temporada 1 - Capítulo 11 | Ver serie

Pietro trata de complacer a Andreina a toda costa y para ello la permite organizar una exposición de pintura en "El paraíso de las señoras". El padre de Andreina no cesa en su acoso a Pietro y le deja bien claro que no parará. El hermano de Teresa está en Milán por mandato de su ex novio para controlarla. Andreina deja claro que no soporta a Teresa.