El paraíso de las señoras - Temporada 2 - Capítulo 14 | Ver serie

Pietro se entera del robo en Paradise y solo piensa en regresar a Milán sumido en la culpa. Teresa corría peligro de muerte y él no estaba con ella. Ese es el Pietro Mori a merced de la fiebre empresarial que ya no quiere ser. Pero Teresa, se ve cada vez más acosada por preguntas inquietantes, ¿es realmente Pietro Mori el hombre que ella quiere a su lado? Corrado no encuentra el coraje para volver al Paraíso después de perderlo todo ante "Doble o nada", convencido de que no tiene nada que ofrecerle a la señorita Mantovani. Quinto está cada vez más confundido: con Letizia todo va bien, sin embargo, tan pronto como se entera del examen del curso de mecanografía de Anna, no duda en correr a su lado. El evento en La Scala ofrece a Andreina la oportunidad de invitar a Vittorio al escenario reservado por la familia Mandelli.