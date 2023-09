Serie El paraíso de las señoras: Episodio 3x81

Sub

Sub

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7) Sub VO

A pesar de la oposición de su tía, que no entiende su comportamiento, Marta estrena su propio piso junto al de las Venus. Clelia está aterrorizada porque Óscar la ha localizado y puede presentarse en cualquier momento. Irene vuelve a trabajar en el Paraíso y las Venus no se alegran de verla. La condesa, horrorizada por no poder elegir el vestido de novia de Nicoletta, se presenta en casa de la modista que lo está haciendo. Vittorio y Marta inventan un juego de lotería para aumentar las ventas.