El libro de la cocina mediterránea de Ainsley - Episodio 9: Jordania: Amman - Documental en RTVE

Jordania: Amman Disponible hasta: 31-08-2025 19:05:00 Recomendado para todos los públicos Sinopsis Ainsley va más allá de los límites de una visita a Jordania, un país de la región del Mediterráneo oriental. Ainsley comienza su exploración culinaria en la capital, Ammán, en un bullicioso mercado de frutas y verduras para comprar productos para su primera receta, chuletas de cordero al zumaque a la parrilla con un tabulé de hierbas, que prepara en su impresionante cocina exterior con vistas a la ciudad. Jordania se está convirtiendo rápidamente en una importante región productora de vino, por lo que Ainsley comprueba lo que ofrece un fabricante de vino local y luego prepara un delicioso plato de verduras a la parrilla con Labneh que sabe tan bien como aparenta. A continuación, Ainsley visita a su vieja amiga María, que dirige una escuela de cocina, se ponen al día y cocinan juntos, y luego llega la hora del falafel, en la que Ainsley experimenta lo mejor de las ofertas antiguas y nuevas de Ammán antes de hacer su propia versión, que sirve con hummus casero. Idiomas Castellano

