El escarabajo verde - Más allá del glamour

Debemos tener en cuenta que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo para conocer el impacto de las cápsulas monodosis. Las cápsulas, como las botellas de plástico o las latas de refresco son artículos de usar y tirar. Pero legalmente, no están categorizadas como envases por lo que las empresas productoras, como Nespresso,no están obligadas a hacerse cargo de pagar los costes de su gestión como residuo. Para conocer cómo se gestiona este residuo seguimos el recorrido que hace una cápsula una vez ya se ha convertido en basura. Para conocer la gestión de este residuo seguiremos el recorrido que hace una cápsula ya vez se ha convertido en basura: Qué ocurre si va al contenedor amarillo, destinado a envases. Las plantas de triaje no están preparadas para detectar objetos tan pequeños. Qué alternativas existen. Tenemos muy claro el precio que pagamos para adquirir este producto, pero no toda la inversión de tiempo, esfuerzo y dinero para recuperarlo. Y, sobre todo, de su impacto ambiental.