El escarabajo verde - As bestas salvaxes

Galicia es el lugar de Europa donde vive la mayor población de caballos en libertad. A pesar de que no existe un censo oficial, se calcula que en los montes gallegos todavía habitan 10.000 “bestas”. Pero la población de estos équidos no ha dejado de desplomarse en las últimas décadas y se teme que, en unos años, pueda desaparecer. En Baiona, la Asociación de "Gandeiros" gestiona centenares de caballos silvestres siguiendo una tradición milenaria, su conservación sale muy cara y obliga a muchos propietarios a abandonar este sistema ancestral, disminuyendo el número de caballos. También existen otras causas de su descenso poblacional: los ataques de lobo, la fragmentación del hábitat y el robo de animales por parte de bandas organizadas. El “Rewilding” es un movimiento europeo de reintroducción de grandes herbívoros en los lugares donde este tipo de animales ha desaparecido. En Galicia, todavía existen équidos de forma natural y y, sin embargo, no se plantea ninguna estrategia para su conservación.