El cazador de cerebros - T7 - ¿A qué especies salvaremos?

Un millón de especies de plantas y animales están en riesgo de extinción. Es una catástrofe global. Los biólogos luchan contrarreloj para salvar cuantas más especies posible, pero a veces tienen que tomar decisiones difíciles y elegir a cuáles priorizar porque no hay tiempo y recursos para salvarlas todas, igual que hacen los médicos de guerra en el campo de batalla. ¿Cómo lo deciden? Para descubrirlo vamos a UK y visitamos el Durrell Institute for Conservation Ecology, donde se estudia cómo decidir a qué especies salvar con recursos limitados. Visitamos el zoo de Chester para descubrir cómo protegen a los animales más únicos del planeta. Hacemos una parada en la University of Cambridge para hablar de la importancia económica de otra especie amenazada: los abejorros. Pero tampoco nos olvidamos de las plantas! Visitamos el Real Jardín Botánico de Kew, el más grande del mundo, para hablar con Carlos Magdalena, “el mesías de las plantas”, experto en salvar especies de las que queda un solo ejemplar.