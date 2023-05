El cazador de cerebros - Dos nobeles que hablan con el cosmos

La ciencia avanza con creatividad: Einstein imaginó que el espacio-tiempo se podía deformar como olas que se expanden y cien años después, Barry Barish, nuestro primer entrevistado, ganó un Nobel por demostrar que Einstein estaba en lo cierto. Los axions, unas partículas subatómicas imaginadas por Frank Wilczek, nuestro segundo invitado, podría ser la clave para desvelar el misterio de la materia oscura. Otros misterios, como el de la energía oscura, todavía requieren de mucha creatividad para ser explicados. Pero a veces, la imaginación no es suficiente. Es el caso de la teoría de cuerdas, que desborda de creatividad, pero que resulta imposible de poner a prueba y que, por lo tanto, ha perdido fuelle. Otras veces, la realidad no coincide con la imaginación de los científicos, como en el caso de la propuesta de la supersimetría que, según parece, no existe en la naturaleza. Pero en el fondo, nuestro conocimiento sobre el universo siempre avanza con una fórmula: imaginación + experimentación.