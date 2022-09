El Caçador de Veritats - La moda

A El caçador de veritats, el presentador Ivan Medina ens planteja tot un dilema: qui és més modern: aquell qui segueix els dictats de la moda o aquell qui els trenca?

En el programa analitzarem com i per què ens agrada seguir les noves tendències. Per això, amb l'Ivan Medina parlarem amb unes modistes, un grup de noies seguidores del moviment Otaku i un especialista en caçar tendències.