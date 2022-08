A El caçador de veritats, el presentador Ivan Medina desmuntarà les veritats sobre l'esport. Fer esport sembla una obligació si volem gaudir de bona salut, però tot i així, no tothom el practica de la mateixa manera i no tothom busca el mateix objectiu. I doncs, per què fer esport?

Ivan Medina intentarà trobar una resposta a través de tres experiències diferents: un grup d'avis aficionats a nedar a la platja de la Barceloneta, que cada dia, plogui o nevi, es troben allà, un grup d'amics que pertanyen a un equip de futbol amateur i un triatleta, que no s'imagina la seva vida sense fer esport.