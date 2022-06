Programa dedicat a ZA! & LA TRANSMEGACOBLA on el grup fa una paròdia de la música experimental per mostrar que no entenem les coses que pensem fins que les experimentem. Ho comenten amb l'Anna Ballbona, periodista i escriptora, i també assisteixen a una classe de moviment per veure com el cos expressa el que es vol dir. Ens interpreten quatre cançons 'LA SARDANA DE BAAL HAMMON', 'EL MEDISABOR DE LEAN EL NIM', 'LA KOPANITSA D'ARUJ YAMIN' i 'GNAOUA D'ISHMA KALA'.