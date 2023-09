El ministro de Industria destaca que la subyacente "invita al optimismo"

Héctor Gómez, ministro de Industria, Comercio y Turismo en funciones, ha explicado este jueves en Economía en 24 horas que España, junto a Bélgica, han estado en el último año en los indicadores de inflación del conjunto de la Unión Europea. "Vamos a seguir implementando políticas que nos permitan contrarrestar esa subida de la inflación", ha señalado el ministro, que también ha destacado la tendencia a la baja de la subyacente, algo que "invita al optimismo". "Las medidas que hemos tomado hasta ahora han tenido un impacto positivo para contrarrestar esa subida de la inflación", ha destacado, unos mecanismos que han dado "muy buen resultado, y esa es la senda, nuestra obligación y responsabilidad".

Al hilo de esto, Gómez ha indicado que espera que el Ejecutivo pueda seguir implementándolas en un futuro. "Deseamos una investidura de éxito lo antes posible, evidentemente liderado por el actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez", ha defendido. Así, se ha mostrado abierto a "mantener acuerdos y diálogo" con otras fuerzas políticas para los desafíos que tiene el país.

Con respecto a la primera votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo celebrada este martes en el Congreso de los Diputados, Gómez ha remarcado que "echó en falta" un planteamiento de "proyecto de país" por parte de quien se presentaba a la investidura, Feijóo, a nivel económico, de políticas sociales y de marco europeo. "Prácticamente, no se habló de los temas de actualidad e interés para nuestro país", mientras que el planteamiento de la investidura de Feijóo se centró más en "atacar una hipotética investidura de Pedro Sánchez que realmente por defender la suya", ha defendido el ministro de Industria en funciones. "Quien debe defender y plantear a la ciudadanía un proyecto de país es el candidato que se somete a esa investidura", ha remarcado.

Al hilo de esto, Gómez ha reconocido que "no tenía constancia" del diputado la intervención del diputado socialista Óscar Puente. "Cualquier compañero socialista está en condiciones de defender la posición del grupo parlamentario", ha matizado Gómez.

¿Está asegurada la investidura de Pedro Sánchez? "Creo que hay que ir paso a paso", ha defendido el ministro, ya que primero se tiene que dar una ronda de contactos con el rey Felipe VI y ver si Feijóo obtiene o no el respaldo de la Cámara. "El partido socialista ha trabajado, está trabajando, y va a seguir trabajando con máximo discreción", dice, "y cuando llegue el momento, daremos a conocer las opciones y posibilidades". En ese tono, Gómez defiende que el objetivo es continuar con la senda del Ejecutivo: “Evidentemente, nuestro objetivo es tener un Gobierno que dé continuidad a las políticas progresistas que hemos implementado en esta legislatura y liderar en el marco europeo el impulso en materia de sostenibilidad, digitalización y políticas sociales y de protección social", sin olvidar el ámbito económico donde, como apunta, han demostrado que las políticas progresistas "dan muy buen resultado y hoy España es un referente".

Sobre la decisión de la Unión Europea de retrasar la aplicación del reglamento para reducir las emisiones Euro 7 de 2025 a 2027 para coches, Gómez ha explicado que la norma anterior ya era "muy exigente", y que esta nueva normativa recoge aspectos que no se incluían hasta ahora y quiere "flexibilizar" algunos indicadores. Este "gran paso" lo han consensuado la mayoría de socios con la comisión Europea, ha remarcado, y "lo que buscamos es un equilibrio ente este proceso de transición inevitable e irreversible y la realidad". No obstante, ha matizado que debe ser medidas que no sean “traumáticas” y que no “rompan” la cadena actual de funcionamiento de la economía e industria. "Los objetivos se van a conseguir, evidentemente escalonamos en plazo, tiempo y forma los mecanismos".

Con respecto al turismo, hay estudios que indican que es un sector que está cambiando. "No es nuevo, el turismo cambia" y "está en constante evolución", ha remarcado Gómez. "Somos un país líder" y los datos son "extraordinarios", de modo que ha puesto el foco en trabajar "muy mucho" mercados lejanos y de elevado gasto, como el de Estados unidos, China, además de consolidar el público europeo. También ha dicho que es importante trabajar junto al sector privado con medidas consensuadas con lo público: "Contamos con la fortaleza del tejido empresarial, que necesita ahora mismo un impulso desde lo público. Siempre he dicho que le turismo va bien, pero necesita acompañamiento”.

