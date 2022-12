Los vendedores al por menor de combustible, "intranquilos" por la ayuda a la gasolina

La rebaja de 20 céntimos por litro se encuentra en estos días en el foco de la actualidad y la patronal de vendedores al por menor de carburantes está "preocupada" por el hecho de que en 2023 se aplique exclusivamente a conductores profesionales, y no a todos los ciudadanos como hasta ahora. Así lo ha expresado en la mañana de este martes Víctor García Nebreda, secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (AEVECAR).

García Nebreda asegura que el Ejecutivo no les ha informado con antelación sobre cómo se articulará esta bonificación ni a quiénes afectará. “No sabemos a qué profesionales, porque profesionales del transporte hay muchos: el grande, el pequeño, el taxista o el que usa una furgoneta", ha señalado en una entrevista en el Canal 24 Horas.

"No sabemos si vamos a tener que jugar algún papel en esta nueva forma de subvencionar el combustible o no", ha indicado, algo que a su sector le preocupa porque, como explica, no van a "discriminar" ni pedir documentación a los clientes que entran a las gasolineras.

"Nos habría gustado saber lo que tenemos que hacer con un poco más de antelación", explica, y ha recordado que cuando se empezó a aplicar la medida el pasado mes de abril ya tuvieron que adecuar sus sistemas informáticos. "Estamos un poco intranquilos", ha reconocido, y "nos costó mucho adecuarnos a este sistema y ahora tendríamos que deshacer todo eso".

Además, ha recalcado que se van a producir aglomeraciones en las estaciones por el "efecto llamada" del final de esta bonificación, que hará que muchos clientes echen más gasolina para aprovechar los últimos días del descuento: "Habrá aglomeraciones y aprovecho para pedir a los ciudadanos que tengan calma porque va a haber colas"

Foto: EFE/ Zipi