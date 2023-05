Economía General Básica: ¿cuántos tipos de interés hay?

El Banco Central Europeo tiene tres modalidades de tipos de interés. Aunque se suele poner el foco normalmente uno, el tipo general, los otros dos también tienen importancia, ya que son fundamentales para entender el funcionamiento del sistema financiero. Pablo Gil, economista y trader, explica en el Canal 24 Horas cuáles son las diferencias entre ellos y cómo pueden afectar a la economía de las familias. "El tipo central está referenciado a las hipotecas y marca un poco el coste de los préstamos", explica el experto. Refleja el coste que pagan las entidades por recibir el dinero de forma semanal, y es el habitual para hablar de dónde están las tasas de interés en Europa.

El segundo tipo, el de la facilidad marginal de crédito, es el que pagan los bancos al BCE por pedir un crédito diario y da liquidez al sistema. Gil explica que los bancos no solo pueden pedir prestado dinero al BCE, sino que se lo pueden prestar entre ellos, y este tipo "marca el techo del coste del dinero" para que algunos no se excedan. La cantidad que refleja el tipo de facilidad marginal de crédito se añade a la del tipo general, dando ese margen como tope de crédito. Así, si el tipo general está en el 3,5% y el marginal es del 0,25%, no podrá excederse del 3,75%, explica el experto.

El tercer tipo es el de la facilidad de depósito, que se refiere al dinero que los bancos tienen como excedente y no lo están usando para prestarlo a la economía. "Lo depositan al BCE y, a cambio, reciben un interés por él", indica Gil, de modo que este tipo es el que el BCE paga a las entidades por guardarles el dinero. Este tipo estuvo en negativo durante la recesión económica, algo que es anómalo. "Tuvimos un -0,50% y era una forma de que los bancos no dejaran el dinero sin usar y lo prestasen a la economía", recuerda el experto.

Foto: GETTY