Downton Abbey: Episodio 2x06, en RTVE Play

Parece que la guerra está terminando y lady Grantham desea que la guerra acabe y que poco tiempo después, cuando se recuperen los oficiales, la casa vuelva a funcionar como antes de la guerra, aunque Isobel tiene ideas para que la casa siga sirviendo de ayuda a los heridos. Matthew está en una silla de ruedas y lady Mary lo cuida con cariño y esmero. Sir Richard le propone al mayordomo que se traslade a su nueva residencia con ellos. Lavinia vuelve a Downton para intentar retomar su relación con Matthew. Sir Richard muestra su fuerte y violento carácter a Mary y le recuerda que no debe enfurecerlo y que su honor está en sus manos. Hay un oficial canadiense que está herido, desfigurado y que afirma ser Patrick Crawley, el primo y heredero de lord Grantham. Todo esto resulta bastante grave porque si el oficial es realmente quien dice ser, sería el heredero de lord Grantham y no Matthew. El señor Bates decide ir a Londres a ver a su esposa e intentar hacerla entrar en razón, pero no lo consigue.