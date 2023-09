Downton Abbey: Episodio 4x03, en RTVE Play

Sub

Downton Abbey vuelve a dar una fiesta como las que daba antes de la Gran Guerra. Esto no le gusta a Isobel, que siente que en la casa se olvidan de la muerte de su hijo Matthew. La condesa viuda anima a Isobel y le pide que acuda a la fiesta. Uno de los invitados es un conocido de la familia, lord Gillingham. Él y Mary parecen hacer buena pareja, si no fuera porque ella no está interesada en los hombres desde que enviudó y porque él está prometido. Otro de los invitados gana mucho dinero jugando al póker haciendo trampas. Uno de los afectados por el engaño es lord Grantham, que pierde una importante suma de dinero. Gregson, pretendiente de Edith, descubre el engaño y recupera el dinero, por lo que se congracia con Robert por el hecho de estar aún casado.