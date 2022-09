Documentos TV - Stasi, un Estado contra su pueblo - Documental en RTVE

Documentos TV Stasi, un Estado contra su pueblo Documental que revela nuevos datos sobre la Stasi, la desaparecida policía política de la RDA en su afán de proteger al régimen comunista. Disponible hasta 20-10-2022 | 00:52:49 Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12) Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12) Preestreno

Stasi, un Estado contra su pueblo Disponible hasta: 20-10-2022 20:00:00 Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12) Sub Sinopsis Documental que revela nuevos datos sobre la desaparecida policía política de la República Democrática Alemana (RDA) en su afán de proteger al régimen comunista. La reconstrucción de millones de documentos puestos a salvo por los ciudadanos cuando asaltaron la sede de la Stasi, dos meses después de caer el Muro, está permitiendo con la aportación de tecnologías adecuadas, agilizar el proceso de reconstrucción y descubrir nuevas atrocidades que la Stasi empleó para reprimir y controlar a los ciudadanos de la RDA. Ficha técnica Dirigido por Bárbara Necek Géneros Historia Año de Producción 2021 Idiomas Castellano Accesiblidad Subtitulado

