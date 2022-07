Sub

Los test genéticos domésticos están cambiando la vida de muchas personas a pesar de que la fiabilidad y las imprevisibles consecuencias de los resultados no siempre respondan a lo deseado. Unos pocos minutos y unas gotas de saliva son suficientes, para descubrir los secretos ocultos que guardan nuestras células.

Los análisis caseros de ADN, posibles gracias a las leyes de la herencia, se han convertido en una industria valorada en miles de millones de dólares. Cada vez son más las personas que confían su ADN a estos test con la esperanza de conocer a antepasados o previsiones sobre el desarrollo de enfermedades importantes. Sin embargo, no todos los beneficios prometidos por los laboratorios superan a los riesgos que conllevan. Cerca de un millón de personas han sufrido las imprevistas consecuencias de estas pruebas de ADN hechas en casa y las rupturas familiares que sus resultados pueden acarrear.

Otro reto aún más complejo que suponen estos análisis genéticos es la evaluación sobre el riesgo de desarrollar enfermedades hereditarias. Los expertos coinciden en que, aunque arrojan detecciones fiables para algunas dolencias, en otros casos pueden resultar engañosas o no cubrir un amplio espectro más deseado.

La criminología lleva tiempo sirviéndose de la genealogía genética, pero la popularización de estas pruebas ha vertido a las bases de datos de ADN inesperados resultados cruciales para resolver crímenes sin cerrar desde hacía décadas.