Documentos TV - Egoísta - Documental en RTVE

Trabajadores humanitarios que actúan en guerras, emergencias y hambrunas revelan su compromiso y junto a sus familias hablan de debilidades, emociones y los miedos sentidos por ambas partes.

Los dramas más terribles de la vida indignan y conmueven a muchas personas, pero sólo unos pocos pasan a la acción. Son aquellos que ante el sufrimiento y el dolor ajeno se comprometen y eligen el camino de la ayuda humanitaria: los que se meten en medio de las guerras, de las emergencias causadas por desastres naturales, por las hambrunas o las pandemias. Dicen seguir sus propias convicciones y sentir una fuerza irresistible que no les impide dejar a sus familias atrás. Pero ¿por qué lo hacen?

Aún con todo, en las zonas más conflictivas y pobres del planeta los riesgos que estos trabajadores humanitarios corren a diario no se circunscriben solo a los posibles ataques, secuestros o emboscadas. El mayor de los miedos es el no estar a altura y el de los propios límites.Pero no todas las familias son capaces de comprender ese deseo irrefrenable de sus seres queridos por ir a una misión.

‘Egoísta’ es un relato íntimo del compromiso humanitario de estas personas que reparten su vida entre dos mundos absolutamente antagónicos. Retratos de personas, cuyo compromiso con la ayuda humanitaria es tan fuerte que, en algunas ocasiones, el altruismo puede rayar en egoísmo. Egoísmo por no compartir vivencias traumáticas, por marchar y dejar atrás a la familia.