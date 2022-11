Diseñando tu amor - Episodio 8 | RTVE.es

Sub

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

Sub VO

Valentina se encuentra a Guillermo, quien se siente mal de salud, por lo que trata de auxiliarlo. Patricia se reencuentra con el padre del pueblo quien le da la dirección del tío de Valentina y Nora. Ricardo despierta del coma y la Dra. Rosa comienza a realizarle una serie de preguntas, pero lamentablemente él no recuerda ni quién es. Helena le pide a Héctor que no juegue con sus sentimientos. Adelaida, al saber que Patricia no tiene ninguna noticia de Valentina y Nora, le pide que deje de buscarlas, ya que si las encuentra, su futuro cambiará. Nora sueña con convertirse en una gran modelo. Patricia le hace creer a Guillermo que Valentina y Nora se fueron de indocumentadas a Estados Unidos, pero él le pide que haga todo lo posible para dar con su paradero. Patricia le asegura a Enrique que Valentina o Nora, una de ellas dos, puede ser hija de Guillermo, por eso su insistencia en encontrarlas. Helena conoce a Valentina, pero Yolanda se enfrenta a ella al descubrirla con sus diseños.