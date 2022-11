Diseñando tu amor - Episodio 7 | RTVE.es

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7) VO

Valentina le asegura a Claudio que entre ellos dos no puede existir un romance, ya que son primos hermanos, pero él le confiesa que no es hijo de Horacio. Nora le pide a Valentina que se olvide de Ricardo. Nora le confiesa a Claudio que desde que lo conoció le gustó y aunque sabe que él no se va a fijar en ella por estar pensando en Valentina le asegura que está dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario. Héctor se molesta por la indiferencia de Leonardo ante la situación de su hermana Camila. Claudio le confiesa a Horacio que se enamoró de Valentina desde el día que la conoció. Valentina le ofrece disculpas a Claudio y le asegura que si se vuelve a enamorar será de él. Helena se entera de que Yolanda Pratas invitó a modelos y a diseñadoras para trabajar en su taller justo el mismo día que ella va a realizar el casting en su taller. Yolanda, al ver los diseños de Valentina, decide darle trabajo como su aprendiz. Helena cree que alguien de su equipo de trabajo la está traicionando.