Diseñando tu amor - Episodio 5 | RTVE.es

Guillermo le asegura a Helena que Alfonso ya no está, por lo que su presencia en el funeral de su hermano no es indispensable. Valentina le muestra a Claudio el audio que le envió Ricardo antes de morir. Claudio al conocer que despidieron de manera injustificada a Valentina y a Nora de la hacienda, está dispuesto a ayudarlas para que demanden a Patricia. Héctor pregunta a Helena si está dispuesta a darse una oportunidad en el amor. Valentina está dispuesta a demandar a Patricia por despido injustificado. Guillermo le asegura a Adelaida que cuando encuentre a su hija, le va heredar toda su fortuna. Héctor sorprende a Helena al darle un beso en la boca y ella no duda en corresponderlo, por lo que deciden darse una oportunidad. Valentina se entera de que tras firmar los documentos eximió a la aerolínea de cualquier responsabilidad, por lo que no serán indemnizadas. Claudio le confiesa a Valentina que es una mujer extraordinaria y ella le asegura que él se convirtió en su ángel. Ricardo está vivo.