Diseñando tu amor - Episodio 29

Helena no le pude perdonar a Héctor que haya pasado la noche con Patricia, pero él le asegura que no pasó nada. Claudio le confiesa a Valentina que la condición de salud de Ricardo es grave. Camila logra recordar al hombre que le salvó la vida. Ricardo llega a casa de Valentina y se reencuentra con Camila. Nora llama ¿hipócrita¿ a Valentina, ya que no siente su apoyo ahora que se quiere lanzar como modelo, y le reprocha que toda su atención esté con Fátima. Valentina, al ver que Leonardo le alza la voz a su hermana, le da un bofetón y le prohíbe que le hable así a Nora. Patricia jura vengarse de Enrique después de que la traicionara. Helena quiere evitar a toda costa que Yolanda se entere de que se ha quedado sin director artístico.