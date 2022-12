Diseñando tu amor - Episodio 23

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

Valentina y Claudio continúan con los planes de boda, pero ella necesita hablar con Ricardo sobre lo que pasó en el tiempo en que desapareció. Helena sorprende a Valentina al asignarla como ayudante de costurera. Horacio rompe el juramento que le hizo a su padre. Valentina acepta ver a Ricardo, pero ella le revela que su relación no puede continuar. Helena vende el rancho a Guillermo y él le pide que no se vuelvan a ver nunca más. Ricardo no asimila que Valentina esté con otro hombre. Claudio duda si Valentina sigue enamorada de Ricardo. Valentina se lleva una sorpresa al ver a su hermana en la casa de modas de Helena.