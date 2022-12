Diseñando tu amor - Episodio 21

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

Leonardo piensa apoyar a Nora en su carrera como modelo, solo que bajo sus condiciones. Helena cree que su relación con Valentina no puede ser buena. Majo le muestra a Helena las noticias que circulan sobre la relación con Héctor. Adelaida y Guillermo siguen sin creer que Ricardo está vivo. Valentina está feliz por trabajar en el taller de Helena, pero la repentina aparición de Ricardo la deja sin palabras. Helena no dejará que Yolanda arruine sus planes. Guillermo se reencuentra con Ricardo, pero Patricia tiene un plan para quedarse con la herencia de Vargas. Héctor no le da importancia a lo publicado en los medios sobre él y Helena.