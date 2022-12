Diseñando tu amor - Episodio 20

Sub

Helena, al descubrir que Valentina está en su taller, la echa sin dejar que ella le dé una explicación. Patricia ve que no se trata de un sueño y que en realidad su hermano está vivo. Claudio informa a Enrique de que Helena aceptó vender el rancho, pero bajo una condición. Ricardo vuelve a llamar al teléfono de Valentina, pero Nora contesta y le asegura que los va a demandar por acoso. Ricardo se niega a creer que Valentina esté muerta. Claudio se entera de que Valentina le pidió trabajo a Helena y la trató muy mal. Yolanda queda sorprendida al ver llegar a Helena con Héctor a la cena de gala por la semana de la moda y no duda en enfrentarse con ella, pero ella no se queda callada. Nora logra que Claudio se ponga celoso de Ricardo, después de que Valentina rechazara su ayuda. Nora está decidida a comenzar con su carrera de modelo, por lo que llama a Leonardo para pedirle ayuda. Helena vuelve a ver los diseños de Valentina y acepta darle trabajo como costurera.