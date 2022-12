Diseñando tu amor - Episodio 17

Sub

Sub

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7) Sub VO

Héctor le confirma a Patricia que Helena es su novia, por lo que le pide que no le comente que son amigos, ya que ella podría malinterpretarlo. Valentina está decidida adoptar a Fátima, pero Claudio le asegura que no es momento. Regino y Gil preparan su venganza contra Horacio. Patricia le hace saber a Adelaida que un día le prometió a Alfonso que siempre iba a cuidar de su tía y de su padre, Guillermo. Valentina está destrozada al saber que Fátima está sola en el mundo, por lo que está dispuesta ayudarla a encontrar unos padres que cuiden de ella. Claudio, al ver que Valentina desea adoptar a Fátima, le propone matrimonio para que de esta forma ambos logren cuidar a la bebé. Patricia se entera que Guillermo se hará cargo de todos los negocios de su padre, después de que él no cumpliera con el pago del préstamo.