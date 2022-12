Diseñando tu amor - Episodio 16

Yolanda está dispuesta acusar a Valentina de robo y espionaje, por lo que ella le asegura que espere la demanda por parte de su abogado. Beba celebra que Valentina ya no trabaje para Yolanda y no duda en humillarla. Cansada de que le vean la cara, Valentina se promete que no permitirá que se sigan burlando de ella. Claudio enfrenta a Yolanda y le asegura que Valentina no está sola. Héctor sospecha que Leonardo y el paparazzi son cómplices y Camila le da clases de modelaje a Nora. Yolanda le aconseja a Patricia que conquiste a Héctor y así pueda darle donde más le duele a Helena. Camila visita a Helena en el atelier y ella le da una cordial bienvenida. Valentina se encariña con una bebé del orfanato y le asegura a Claudio que alguien debe adoptarla.