Diseñando tu amor - Episodio 12 | RTVE.es

Helena busca una explicación de Héctor por haberle ocultado que tiene una hija y le asegura a Majo que no sabe si está dispuesta a pelear una batalla con los celos de Mina. Camila le comenta a Héctor que Helena fue a buscarlo y ya sabe que tiene una hija. Ricardo tiene ligeros recuerdos de una mujer. Valentina le entrega a Yolanda los diseños para el desfile de moda y ella al ver su trabajo está dispuesta a robárselos y hacerle la vida imposible a su aprendiz. Héctor le comenta a Helena que no había tenido la oportunidad de hablarle de su hija y le hace una fuerte confesión. Helena le pide tiempo a Héctor y él no acepta la decisión, por lo que decide retirarse de la vida de la diseñadora. Ricardo convence a la Dra. de que acepte el puesto como directora del hospital. Leonardo le pide a Helena que no haga un catálogo para gordas, y ella le asegura que sufrió de sobrepeso hace algunos años. Valentina llega a la oficina de Yolanda y descubre que le robó la idea y conceptos de sus diseños para el desfile.