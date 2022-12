Diseñando tu amor - Episodio 11 | RTVE.es

Un grupo de hombres armados entra a la oficina de Yolanda en busca de la caja fuerte, pero Beba al ver a los delincuentes decide salir corriendo lo que ocasiona que su vida corra peligro; sin embargo, Valentina la defiende. Yolanda le confiesa a Patricia que no se casó con Guillermo por culpa de Helena. Majo y Leonardo se convierten en amigos con derechos. Yolanda culpa a Valentina de ser cómplice de los delincuentes, ya que se enteró de que comió con el abogado de Helena Vargas, pero Valentina le deja claro que si desconfía de ella, lo mejor será renunciar, no sin antes decirle a Claudio toda la verdad sobre las fotos de Yolanda. Adelaida le confirma a Patricia que Valentina o Nora, una de ellas dos es hija de Guillermo, por lo que está dispuesto a dejarle toda su fortuna. Patricia le pide a Adelaida que no le diga a Helena que tiene una hermana. Valentina le confiesa a Claudio que cuando estaba en el asalto no podía dejar de pensar en él.