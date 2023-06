Días de cine: Días De Cine: La secuencia favorita de sabelle Huppert | RTVE Play

sabelle Huppert nos habla de una secuencia que la ha impresionado especialmente. Pertenece a la película "Nothing But a Man", una producción de 1964 dirigida por Michael Roemer. Se trata de un film pionero dentro del cine independiente, el primero desde "Cabin in the Sky" (Vincente MInnelli, 1943) o "Hallelujah" (King Vidor, 1929) que estaba destinado a una audiencia generalista y quecontaba con un reparto mayoritariamente negro.